Зеленский раскрыл детали переговоров между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский рассказал детали недавних переговоров между представителями Украины и США. По его словам, переговоры прошли положительно.

Об этом глава государства сказал во время брифинга в Одессе во вторник, 15 апреля.

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Президент отметил, что переговоры со Штатами прошли в позитивном ключе. По его словам, технические команды продолжат работу до конца недели.

Лидер страны объяснил, что это была техническая встреча между профильными командами, которые и в дальнейшем будут работать в течение недели — как в офлайн, так и онлайн форматах.

"Порадую тем, что переговоры прошли. Они были положительными, это была встреча технической команды. И встречи на этом уровне, в разном формате, кроме офлайн встреч, но и онлайн, будут продолжаться всю эту неделю до конца. После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, а я думаю, что они будут готовы. Они покажут, что они наработали. Пока что обе стороны закончили встречу положительно. Я считаю, что это так", — рассказал Зеленский.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп призвал немедленно закончить полномасштабную войну в Украине.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Россия игнорирует "перемирие" ударами по Украине. Зато Украина полностью соглашается на безусловное прекращение огня.