Зеленський розкрив деталі переговорів між Україною та США

Зеленський повідомив деталі нещодавніх перемовин зі США
Президент Володимир Зеленський розповів деталі нещодавніх переговорів між представниками України та США. За його словами, перемовини пройшли позитивно.
Про це глава держави сказав під час брифінгу в Одесі у вівторок, 15 квітня.
Зеленський охарактеризував переговори зі США
Президент зазначив, що переговори зі Штатами відбулися в позитивному ключі. За його словами, технічні команди продовжать роботу до кінця тижня.
Лідер країни пояснив, що це була технічна зустріч між профільними командами, які й надалі працюватимуть упродовж тижня — як в офлайн, так і онлайн форматах.
"Порадую тим, що перемовини пройшли. Вони були позитивними, це була зустріч технічної команди. І зустрічі на цьому рівні, в різному форматі, окрім офлайн зустрічей, але й онлайн, будуть продовжуватися увесь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, а я думаю, що вони будуть готові. Вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони закінчили зустріч позитивно. Я вважаю, що це так", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп закликав негайно закінчити повномасштабну війну в Україні.
Своєю чергою, Зеленський заявив, що Росія ігнорує "перемир'я" ударами по Україні. Натомість Україна повністю погоджується на безумовне припинення вогню.
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