Зеленський розкрив деталі переговорів між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський розповів деталі нещодавніх переговорів між представниками України та США. За його словами, перемовини пройшли позитивно.

Про це глава держави сказав під час брифінгу в Одесі у вівторок, 15 квітня.

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Президент зазначив, що переговори зі Штатами відбулися в позитивному ключі. За його словами, технічні команди продовжать роботу до кінця тижня.

Лідер країни пояснив, що це була технічна зустріч між профільними командами, які й надалі працюватимуть упродовж тижня — як в офлайн, так і онлайн форматах.

"Порадую тим, що перемовини пройшли. Вони були позитивними, це була зустріч технічної команди. І зустрічі на цьому рівні, в різному форматі, окрім офлайн зустрічей, але й онлайн, будуть продовжуватися увесь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, а я думаю, що вони будуть готові. Вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони закінчили зустріч позитивно. Я вважаю, що це так", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп закликав негайно закінчити повномасштабну війну в Україні.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що Росія ігнорує "перемир'я" ударами по Україні. Натомість Україна повністю погоджується на безумовне припинення вогню.