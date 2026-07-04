Зеленский: Россия утратила контроль над Черным морем

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за господство в Чёрном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую ещё недавно многие считали невозможной.

Об этом глава государства сообщил во время мероприятий накануне Дня Военно-морских сил Украины, передает Новини.LIVE.

"Россия проиграла Черное море"

Зеленский напомнил о ключевых операциях украинских военных, в частности об освобождении острова Змеиный, а также об ударах по российскому флоту, портовой инфраструктуре и оккупационным силам в Крыму.

По его словам, эти действия доказывают, что Черное и Азовское моря больше не могут быть безопасным пространством для российских военных.

"Россия проиграла Черное море", — подчеркнул президент.

Награды для украинских военных

Накануне профессионального праздника Зеленский отметил украинских военнослужащих, вручил боевое знамя и почетные ленты «За мужество и отвагу» воинским частям.

Президент поблагодарил воинов за службу и подчеркнул их роль в защите морских границ Украины. Новость дополняется...