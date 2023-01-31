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Зеленский и Марченко обсудили пути обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины

31 января 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зеленский и Марченко обсуждали пути обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесщины
Ситуация все еще сложна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время вчерашней рабочей встречи Начальник Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал Президента Украины о состоянии энергетической сферы региона, работе объектов критической инфраструктуры. В настоящее время наблюдается сложная ситуация с отключением света во многих городах общин области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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"В ходе совещания в Одессе, руководством государства, обсуждена работа энергетических объектов и поиск эффективных путей и механизмов обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины. А также затронули вопросы ремонта и восстановления поврежденного оборудования в результате ракетных ударов российских оккупантов", — говорится в сообщении.

В Одесской области действуют экстренные отключения

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.

Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.

Лимиты могут увеличить

Для Одесской области хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии. Соответствующий вопрос обсудили с руководством Минэнерго и Укрэнерго. По словам Марченко, он ожидает положительного решения и согласен с тем, что Одесский ДТЭК должен нести ответственность за несоблюдение графиков.

Между тем, в Укрэнерго подчеркивают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

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