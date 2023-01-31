Зеленський та Марченко обговорювали шляхи забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини

Зеленський та Марченко обговорили шляхи забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини
Під час вчорашньої робочої зустрічі Начальник Одеської ОВА Максим Марченко поінформував Президента України про стан енергетичної сфери регіону, роботу об’єктів критичної інфраструктури. Наразі спостерігається складна ситуація з відключенням світла в багатьох містах громадах області.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
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"Під час наради в Одесі, керівництвом держави, обговорено роботу енергетичних об’єктів і пошук ефективних шляхів та механізмів щодо забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини. А також торкнулись питання ремонту та відновлення пошкодженого обладнання в наслідок ракетних ударів російських окупантів", — йдеться в повідомленні.
На Одещині діють екстрені відключення
Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б 4 години на добу. Втім слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.
Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний з атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.
Ліміти можуть збільшити
Для Одеської області хочуть збільшити ліміти споживання електроенергії. Відповідне питання обговорили з керівництвом Міненерго та Укренерго. За словами Марченка, він очікує позитивного рішення й погоджується з тим, що Одеський ДТЕК повинен нести відповідальність за недотримання графіків.
Тим часом в Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.