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Зеленский встретился с защитниками Змеиного

31 октября 2023 16:02
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зеленский встретился с защитниками Змеиного
Президент Украины Владимир Зеленский в своем кабинете. Фото: Zelenskiy/Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 октября, в Международный день Черного моря президент Украины встретился с бойцами ВСУ. В частности, на встрече присутствовали защитники острова Змеиный.

Об этом на встрече с военными сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, именно храбрость украинских воинов изменила ситуацию в Черном море в пользу Украины и международного порядка.

"Битва за Черное море еще продолжается, но мы уже можем быть уверены, что Россия в этой битве не победит. Украинцы не позволили врагу использовать Черное море как плацдарм для десантов, атак против наших южных регионов", — сказал президент.

Освобождение Змеиного

Президент подчеркнул, что без освобождения острова невозможно обеспечить защиту морских регионов Украины и отогнать вражеский флот как можно дальше.

"Наши воины освободили остров Змеиный и тем самым обеспечили контроль Украины над восточной частью акватории Черного моря. Российский флот постепенно уничтожается нашими морскими дронами и ракетами. Убежден, что Черное море станет образцом того, как наше государство умеет восстанавливать безопасность — для себя и своих партнеров", — добавил верховный главнокомандующий.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в Одессе. На нем присутствовали все важнейшие командующие нашим государством.

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