Зеленський зустрівся з захисниками Зміїного

Президент України Володимир Зеленський у своєму кабінеті. Фото: Zelenskiy/Official

Сьогодні, 31 жовтня, у Міжнародний день Чорного моря президент України зустрівся з бійцями ЗСУ. Зокрема, на зустрічі були присутні оборонці острова Зміїний.

Про це під час зустрічі з військовими повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, саме хоробрість українських воїнів змінила ситуацію у Чорному морі на користь України та міжнародного порядку.

"Битва за Чорне море ще триває, але ми вже можемо бути впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для десантів, атак проти наших південних регіонів", — сказав президент.

Звільнення Зміїного

Президент наголосив, що без звільнення острова неможливо було забезпечити захист морських регіонів України та відігнати ворожий флот якнайдалі.

"Наші воїни звільнили острів Зміїний і цим забезпечили контроль України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищується нашими морськими дронами та ракетами. Переконаний, що Чорне море стане взірцем того, як наша держава вміє відновлювати безпеку — для себе та своїх партнерів", — додав верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача в Одесі. На ньому були присутні всі найважливіші командувачі нашої держави.