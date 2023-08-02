"Земельное дело": НАБУ завершило расследование коррупции в Одессе

Застройка Одессы. Фото: google

НАБУ и САП завершили расследование по делу преступной организации, занимавшейся незаконной передачей земли под застройку. По материалам дела, злоумышленники заработали миллиард, а Одесса взамен недополучила более шестисот миллионов гривен.

Об этом сообщает НАБУ.

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Расследование показало, что участники преступной организации заключили сговор с другими лицами для незаконного захвата активов — средств местного бюджета и земель на территории Одесской громады. Эти действия были направлены на незаконную передачу этих земель под застройку. В период с 2016 по 2019 год, Одесская громада понесла потери по меньшей мере шести земельных участков общей площадью 15,9 гектара и 131 миллион гривен.

Дополнительно, чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили из бюджета 131 миллион гривен при покупке нежилой недвижимости на одном из участков, которые якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер нанесенного ущерба, учитывая экспертизу, составляет 689 миллионов гривен.

Схема присвоения средств. Фото: НАБУ

Кого обвиняют в завладении землями в Одессе

Среди подозреваемых — 16 человек во главе с одесским бизнесменом Владимиром Галантерником. В целом о подозрении сообщили мэру Одессы Геннадию Труханову, его "правой руке" Олегу Бриндаку, бывшему заместителю мэра Петру Рябоконю, а также председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василию Шкрябаю, руководителю юридического департамента Инне Поповской, учредителю — Дмитрию Димарскому и другим. Их подозревают в участии в преступном сговоре, захвате земли и извлечении неправомерной выгоды.

Связи между обвиняемыми. Фото: НАБУ

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Самая большая сумма была у Диманского — почти 59,5 миллиона гривен. Следом идет городской голова Труханов с залогом в 30 млн гривен. Более 26 млн назначили Инне Поповской. Недалеко пошел и Олег Брындак, внесший в суд 24 млн грн.

Закрывает первую пятерку Василий Шкрябай с залогом в 8 млн гривен. Далее разместились Петр Рябоконь, Олег Жученко, Владимир Радионов, Игорь Смертенюк и Алексей Спектор.

По официальным данным, "теневой хозяин Одессы", а именно так называют Галантерника, "исчез" в конце августа 2021 года в Харькове. Его арестовали заочно или заключат под стражу немедленно, как только он окажется в досягаемости украинских правоохранительных органов.

Напомним, лондонские специалисты по национальной безопасности вместе с детективами НАБУ получили доказательства о преступлениях в одесской мэрии. В финансовых махинациях фигурируют мэр и местный бизнесмен.