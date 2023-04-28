У НАБУ є докази про злочини в одеській міській раді

Фахівці з Британії передали Україні докази у справі злочинної схеми в мерії Одеси
Лондонські фахівці з національної безпеки разом із детективами НАБУ здобули докази про злочини в одеській мерії. У фінансових махінаціях фігурують міський голова та місцевий бізнесмен.
Про це повідомили у пресслужбі Посольства Великої Британії у Києві (British Embassy Kyiv).
За інформацією відомства, спільні дії стали можливими завдяки меморандуму про обмін інформацією між правоохоронними органами Великобританії та України.
"Безкомпромісна боротьба з корупцією та робота з її ризиками забезпечить цільове використання публічних фінансів у процесі відновлення та відбудови країни на користь українському народові",— йдеться у повідомленні посольства.
Деталі розслідування
Йдеться про справу, фігурантами якої є бізнесмен з Одеси Володимир Галантернік та міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За версією слідства, злочинна організація з-поміж чиновників Одеської міськради та низки інших осіб за період від 2016 по 2019 рік завдала матеріальної шкоди місту на 558 мільйонів гривень.Загалом доходи від "проєктів" Володимира Галантерніка в одній з виявлених під час обшуку таблиць становлять понад 170 мільйонів доларів США. Всього у справі 16 підозрюваних, включно з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.
Про які об'єкти йде мова
За даними НАБУ, йдеться про чотири земельних ділянки:
- Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View);
- Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК "Скай Сіті");
- Жаботинського, 54А (ЖК "Альтаїр-3");
- Академічна, 30 (апарт-комплекс "Морська резиденція").
Усі вказані будинки збудувала компанія "Будова".
Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 липня термін розслідування цього кримінального провадження.
Нагадаємо, 27 квітня ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.