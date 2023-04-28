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Специалисты из Британии передали Украине доказательства по делу преступной схемы в мэрии Одессы

28 апреля 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
У НАБУ есть доказательства о преступлениях в одесском городском совете
Британские и украинские специалисты работают над делом. Фото: British Embassy Kyiv
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Лондонские специалисты по национальной безопасности вместе с детективами НАБУ получили доказательства о преступлениях в одесской мэрии. В финансовых махинациях фигурируют мэр и местный бизнесмен.

Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Великобритании в Киеве (British Embassy Kyiv).

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По информации ведомства, совместные действия стали возможны благодаря меморандуму об обмене информацией между правоохранительными органами Великобритании и Украины.

"Бескомпромиссная борьба с коррупцией и работа с ее рисками обеспечит целевое использование публичных финансов в процессе восстановления и восстановления страны в пользу украинского народа", — говорится в сообщении посольства.

Подробности расследования

Речь идет о деле, фигурантами которого являются бизнесмен из Одессы Владимир Галантерник и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По версии следствия, преступная организация из числа чиновников Одесского горсовета и ряда других лиц за период с 2016 по 2019 год нанесла материальный ущерб городу на 558 миллионов гривен. 170 миллионов долларов США. Всего по делу 16 подозреваемых, включая городского голову Одессы Геннадия Труханова.

О каких объектах идет речь

По данным НАБУ, речь идет о четырех земельных участках:

  • Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View);
  • Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК "Скай Сити");
  • Жаботинского, 54А (ЖК "Альтаир-3");
  • Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция").

Все указанные дома построила компания "Будова".

Отметим, что Высший антикоррупционный суд продлил до 6 июля срок расследования этого уголовного производства.

Напомним, 27 апреля еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.

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