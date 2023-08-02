"Земельна справа": НАБУ завершило розслідування корупції в Одесі

Забудова Одеси. Фото: google

НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яка займалася незаконним переданням землі під забудову. За матеріалами справи, зловмисники заробили мільярд, а Одеса натомість недоотримала понад шістсот мільйонів гривень.

Про це повідомляє НАБУ.

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Розслідування показало, що учасники злочинної організації уклали змову з іншими особами для незаконного захоплення активів — коштів місцевого бюджету та земель на території Одеської громади. Ці дії спрямовувалися на незаконну передачу цих земель під забудову. У період з 2016 по 2019 рік, Одеська громада зазнала втрати щонайменше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та 131 мільйон гривень.

Додатково, посадовці Одеської мерії незаконно переплатили з бюджету 131 мільйон гривень при купівлі нежитлової нерухомості на одній з ділянок, яку нібито планували використати для розширення кладовища. Загальний розмір завданих збитків, враховуючи експертизу, становить 689 мільйонів гривень.

Схема привласнення коштів. Фото: НАБУ

Кого звинувачують у заволодінні землями в Одесі

Серед підозрюваних — 16 осіб на чолі з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником. Загалом про підозру повідомили меру Одеси Геннадію Труханову, його "правій руці" Олегу Бриндаку, колишньому заступнику мера Петру Рябоконю, а також голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради Василю Шкрябаю, керівниці юридичного департаменту Інні Поповській, засновнику будівельної компанії "Будова" — Дмитру Дімарському та іншим. Їх підозрюють в участі у злочинній змові, захопленні землі та отриманні неправомірної вигоди.

Зв'язки між обвинуваченими. Фото: НАБУ

Всім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Найбільша сума була у Діманського — майже 59,5 мільйона гривень. Слідом йде міський голова Труханов з заставою в 30 млн гривень. Більш ніш 26 млн призначили Інні Поповській. Недалеко пішов й Олег Бриндак, який вніс до суду 24 млн грн.

Закриває першу п’ятірку Василь Шкрябай з заставою у 8 млн гривень. Далі розмістились Петро Рябоконь, Олег Жученко, Володимир Радіонов, Ігор Смертенюк та Олексій Спектор.

За офіційними даними, "тіньовий господар Одеси", а саме так називають Галантерника, "зник" наприкінці серпня 2021 року у Харкові. Його заарештували заочно або візьмуть під варту негайно, як тільки він опиниться у досяжності українських правоохоронних органів.

Нагадаємо, лондонські фахівці з національної безпеки разом із детективами НАБУ здобули докази про злочини в одеській мерії. У фінансових махінаціях фігурують міський голова та місцевий бізнесмен.