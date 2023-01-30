"Зерновая инициатива": из портов Одесщины втрое уменьшился уровень экспорта агропродукции

В очереди в Босфоре более 100 судов

За неделю из портов Одесчины вышло 18 судов, на их бортах удалось экспортировать 664 тысяч тонн продовольствия. Это на треть меньше объемов экспорта за позапрошлую неделю.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов — 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны под загрузку в украинские порты, также не превышает 3 судов в сутки", — говорится в сообщении.

Искусственные очереди в Босфоре

В Босфоре российская сторона в СКЦ (Совместный Координационный Центр) продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь с судов. По состоянию на сегодня 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 — на запад в порты под загрузку, а 25 — уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84. Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

Работа портов Одесской области

В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают около 1 миллиона тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются только 3 судна под загрузку.

Больше о "зерновом соглашении"

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

Тем временем из портов Большой Одессы продолжают экспортировать зерно по программе Grain from Ukraine. Три балкера с украинской пшеницей планируется отправить в страны Африки. Куда еще экспортировали зерно Зеленского инициативы читайте в материале.