"Зернова ініціатива": з портів Одещини втричі зменшився рівень експорту агропродукції

В черзі у Босфорі понад 100 суден

За тиждень з портів Одещини вийшло 18 суден, на їх бортах вдалось експортували 664 тисячі тонн продовольства. Це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі й отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", — йдеться в повідомленні.

Штучні черги у Босфорі

В Босфорі російська сторона в СКЦ (Спільний координаційний центр) продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден. Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – на захід в порти під завантаження, а 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84. Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.

Робота портів Одещини

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують майже 1 мільйон тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.

Більше про "зернову угоду"

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

Тим часом з портів Великої Одеси продовжують експортувати зерно за програмою Grain from Ukraine. Три балкери з українською пшеницею заплановано відправити у країни Африки. Куди ще експортували зерно ініціативи Зеленського читайте в матеріалі.