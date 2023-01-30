"Зернова ініціатива": з портів Одещини втричі зменшився рівень експорту агропродукції
За тиждень з портів Одещини вийшло 18 суден, на їх бортах вдалось експортували 664 тисячі тонн продовольства. Це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
-
У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України
-
Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз
-
Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні
-
Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію
-
Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ
-
Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити
-
Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку
-
Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський звернувся до українців
"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі й отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", — йдеться в повідомленні.
Штучні черги у Босфорі
В Босфорі російська сторона в СКЦ (Спільний координаційний центр) продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден. Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – на захід в порти під завантаження, а 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84. Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.
Робота портів Одещини
Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують майже 1 мільйон тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.
Більше про "зернову угоду"
Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.
Тим часом з портів Великої Одеси продовжують експортувати зерно за програмою Grain from Ukraine. Три балкери з українською пшеницею заплановано відправити у країни Африки. Куди ще експортували зерно ініціативи Зеленського читайте в матеріалі.