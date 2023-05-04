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"Зерновой коридор": зафиксирован самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год

4 мая 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновой коридор": зафиксирован самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год
Судно готовится к выходу из порта. Фото: Мининфраструктуры
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За неделю работы "зернового коридора" с 24 марта по 30 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 450 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта снизились на треть.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 11 единиц, что на 4 судна меньше показателя на прошлой неделе. Это самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год.

Основные виды экспортируемой продукции во время 39-й недели работы "зернового коридора" были:

  • пшеница (52% экспорта за этот период);
  • кукуруза (43%);
  • подсолнечное масло (4%).

Куда экспортировали продовольствие

Украинская продукция отправилась в страны Европы (Испания и Нидерланды), Азии (Китай и Турция) и Африки (Кения, Египет, Эфиопия и другие).

Результаты работы "Зернового коридора за неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результаты работы "зернового коридора за неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Отметим, что в реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре, и загрузка в портах Одесчины значительно упала.

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