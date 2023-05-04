"Зерновой коридор": зафиксирован самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год
За неделю работы "зернового коридора" с 24 марта по 30 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 450 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта снизились на треть.
Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.
Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 11 единиц, что на 4 судна меньше показателя на прошлой неделе. Это самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год.
Основные виды экспортируемой продукции во время 39-й недели работы "зернового коридора" были:
- пшеница (52% экспорта за этот период);
- кукуруза (43%);
- подсолнечное масло (4%).
Куда экспортировали продовольствие
Украинская продукция отправилась в страны Европы (Испания и Нидерланды), Азии (Китай и Турция) и Африки (Кения, Египет, Эфиопия и другие).
Отметим, что в реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре, и загрузка в портах Одесчины значительно упала.