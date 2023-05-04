"Зерновий коридор": зафіксовано найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік

Судно готують до виходу з порту. Фото: Мінінфраструктури

За тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 11 одиниць, що на 4 судна менше показника минулого тижня. Це найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік.

Основні види експортованої продукції під час 39-го тижня роботи "зернового коридору" були:

пшениця (52% експорту за цей період);

кукурудза (43%);

олія соняшникова (4%).

Куди експортували продовольство

Українська продукція попрямувала в країни Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Туреччина) та Африки (Кенія, Єгипет, Ефіопія та інші).

Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.