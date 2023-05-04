"Зерновий коридор": зафіксовано найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік
За тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину.
Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.
Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 11 одиниць, що на 4 судна менше показника минулого тижня. Це найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік.
Основні види експортованої продукції під час 39-го тижня роботи "зернового коридору" були:
- пшениця (52% експорту за цей період);
- кукурудза (43%);
- олія соняшникова (4%).
Куди експортували продовольство
Українська продукція попрямувала в країни Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Туреччина) та Африки (Кенія, Єгипет, Ефіопія та інші).
Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.