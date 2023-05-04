Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Зерновий коридор": зафіксовано найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік arrow

"Зерновий коридор": зафіксовано найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік

4 травня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновий коридор": зафіксовано найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік
Судно готують до виходу з порту. Фото: Мінінфраструктури
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За тиждень роботи "зернового коридору" з 24 березня  по 30 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 450 тисяч тонн агропродукції. Показники експорту знизились на третину. 

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте також:

Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 11 одиниць, що на 4 судна менше показника минулого тижня. Це найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік.

Основні види експортованої продукції під час 39-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • пшениця (52% експорту за цей період);
  • кукурудза (43%);
  • олія соняшникова (4%).

Куди експортували продовольство

Українська продукція попрямувала в країни Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Китай та Туреччина) та Африки (Кенія, Єгипет, Ефіопія та інші).

Результати роботи "Зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Зазначимо, у реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі, й завантаження в портах Одещини значно впало.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB