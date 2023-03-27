Стая розовых пеликанов прилетела в Тузловские лиманы
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились розовые пеликаны. Большую стаю птиц заметили и на лимане Сасык.
Об этом сообщает Доктор биологических наук Иван Русев.
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По словам ученого, всего сейчас от Дуная до Днестра насчитано уже почти 500 птиц. В течение дня они курсируют стаями в Тузловских лиманах и пролетают над границей "Тузловская Амазония".
"В нашем парке они не гнездятся. Их гнездовые колонии в Украине расположены на оккупированной территории – в Черноморском биосферном заповеднике на Херсонщине. Зато здесь, на больших акваториях наших Тузловских лиманов, у них всегда гостеприимная столовая. И особенно сейчас, когда из Черного моря в наши лиманы активно стала мигрировать на нерест рыба",— написал Иван Русев.
Отметим, что в рамках Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили стаю дельфинов - афалин. Это первая небольшая стая дельфинов в военное весеннее время в наших водах.
Напомним, суд признал противоправным расширение села Приморское в Одесской области за счет земель Национального парка. Коллегия пришла к выводу, что у Татарбунарского районного совета не было полномочий и оснований распоряжаться государственным имуществом.