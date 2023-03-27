Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Стая розовых пеликанов прилетела в Тузловские лиманы arrow

Стая розовых пеликанов прилетела в Тузловские лиманы

27 марта 2023 13:48
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Стая розовых пеликанов прилетела в Тузловские лиманы.
Орнитологи насчитали от Дуная до Днестра почти 500 птиц
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились розовые пеликаны. Большую стаю птиц заметили и на лимане Сасык.

Об этом сообщает Доктор биологических наук Иван Русев.

Читайте также:

По словам ученого, всего сейчас от Дуная до Днестра насчитано уже почти 500 птиц. В течение дня они курсируют стаями  в Тузловских лиманах и пролетают над границей "Тузловская Амазония".

"В нашем парке они не гнездятся. Их гнездовые колонии в Украине расположены на оккупированной территории – в Черноморском биосферном заповеднике на Херсонщине. Зато здесь, на больших акваториях наших Тузловских лиманов, у них всегда гостеприимная столовая. И особенно сейчас, когда из Черного моря в наши лиманы активно стала мигрировать на нерест рыба",— написал Иван Русев.

Отметим, что в рамках Национального природного парка  "Тузловские лиманы" заметили стаю дельфинов - афалин. Это первая небольшая стая дельфинов в военное весеннее время в наших водах.

Напомним, суд признал противоправным расширение села Приморское в Одесской области за счет земель Национального парка. Коллегия пришла к выводу, что у Татарбунарского районного совета не было полномочий и оснований распоряжаться государственным имуществом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

14:10 Спортсмены Киевской области получили 306 наград за два месяца

14:03 В россии застрелился командир десантников Дмитрий Лисицкий: что известно

Новина з фото

13:56 Жена Павлика с синяками под глазами рассказала о самочувствии после пластических операций: фото

13:55 Как будут наказывать украинских уклонистов, бежавших за границу

Новина з фото

13:52 Количество жертв в результате обстрела Славянска россиянами возросло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:50Политолог сказал, чем угрожают кадровые перестановки во власти во время войны

13:38 Залужный наградил "Золотым крестом" Руслана Зубарева: детали

13:36 Около 80% украинцев стали больше интересоваться историей Украины, — результаты КМИС

13:36 На боевом дежурстве в Черном море 7 вражеских кораблей

13:31 Суд отклонил иски Черновецкого против "Зеркала недели": чего требовал экс-мер Киева

Новина з відео

12:33 россия обстреляла Славянск: Зеленский показал разрушения

Новина з відео

12:10 Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Дорофеевой и ее бойфренда Кацурина

Новина з відео

12:06 В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют во дворе многоэтажки

Новина з відео

11:45 СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая готовила обстрелы по объектам Укрзализныци

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:57 В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

20:03 В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

Новина з відео

19:04 В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона

Новина з відео

17:07 Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"

06:00Как привлечь путина к ответственности: история ордеров на арест глав государств

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Актуальное по теме

None 27 Март 14:10

Спортсмены Киевской области получили 306 наград за два месяца

None 27 Март 14:04

В россии застрелился командир десантников Дмитрий Лисицкий: что известно

None 27 Март 13:55

Жена Павлика с синяками под глазами рассказала о самочувствии после пластических операций: фото

None 27 Март 13:53

Как будут наказывать украинских уклонистов, бежавших за границу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB