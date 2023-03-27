Зграя рожевих пеліканів прилетіла до Тузлівських лиманів

Орнітологи нарахували від Дунаю до Дністра майже 500 птахів

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися рожеві пелікани. Велику зграю птахів помітили й на лимані Сасик.

Про це повідомляє Доктор біологічних наук Іван Русєв.

За словами науковця, загалом зараз від Дунаю до Дністра нараховано вже майже 500 птахів. Протягом дня вони курсують зграями Тузлівськими лиманами та пролітають над кордоном "Тузлівська Амазонія".

"У нашому парку вони не гніздяться. Їх гніздові колонії в Україні розташовані на окупованій території – у Чорноморському біосферному заповіднику на Херсонщині. Зате тут, на великих акваторіях наших Тузлівських лиманів, у них завжди гостинна їдальня. І особливо зараз, коли з Чорного моря в наші лимани активно стала мігрувати на нерест риба",— написав Іван Русєв.

Зазначимо, в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили зграю дельфінів — афалін. Це перша невеличка зграя дельфінів у воєнний весняний час в наших водах.

Нагадаємо, суд визнав протиправним розширення села Приморське на Одещині за рахунок земель Національного парку. Колегія прийшла до висновку, що у Татарбунарської районної ради не було повноважень та підстав розпоряджатись державним майном.