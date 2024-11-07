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Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео

7 ноября 2024 10:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Последствия ночной атаки на Одессу — рассказы очевидцев
Разрушения в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали сорок квартир в трех домах. К счастью, обошлось без жертв. Но многие вынуждены будут ночевать вне дома.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с жителями.

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Жительница одного из пострадавших домов Екатерина спала, когда начался обстрел. Минувшую ночь она называет ужасной. По ее словам, задняя часть дома полностью осталась без стекла, а в ее квартире пострадал балкон.

Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео - фото 1
Разрушение в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE
Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео - фото 2
Разрушение в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

"Проснулись в два ночи от взрыва. Большинство людей спали. Все проснулись, встали и побежали. Было очень громко", — рассказывает женщина.

Одесситка Марина с мужем тоже спали. Они проснулись от сигнала воздушной тревоги, но, почитав мониторинговые каналы, уснули дальше.

Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео - фото 3
Разрушение в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

"Вдруг что-то бахнуло, очень громко было. Я мужа бужу, говорю, очень близко, а он: "да ну" и дальше заснул. Проходит где-то минута, оно как бабахнуло, треснуло и все стекло посыпалось. Мы накрылись одеялом, чтобы не попасть под обломки", — говорит Марина.

Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео - фото 4
Разрушение в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Без паники

Большинство жителей говорят, что паники не чувствовали и довольно быстро сориентировались. Марина рассказывает, что, увидев пламя и дым, они с мужем быстро побежали во двор, так как боялись, что взорвется газовая труба.

Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео - фото 5
Разрушение в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

"Через несколько минут люди уже тушили огнетушителями. Сначала пламя снова загорелось, а потом его уже потушили. Это спасло от пожара", — говорит одесситка.

В квартире Марины полностью выбиты окна и пострадали входные двери. Следующую ночь супруги проведут у родственников.

Помощь пострадавшим

По словам и. о. городского головы Александра Филатова, жителям поврежденных домов окажут помощь из городского бюджета на восстановление окон и дверей.

"Наши службы обходят квартиру, закрывают пленкой окна и записывают граждан, чтобы они спускались в развернутый оперативный штаб для получения материальной помощи", — сказал чиновник.

Напомним, из-за падения обломков БпЛА в Хаджибейском районе поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек. Легкие ранения получил 30-летний мужчина.

Больше о русской атаке читайте в нашем материале. Также этой ночью россияне атаковали Киев.

Одесса обстрелы Шахед беспилотники Новости Одессы

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