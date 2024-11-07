Последствия ночной атаки на Одессу — рассказы очевидцев

Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео
Во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали сорок квартир в трех домах. К счастью, обошлось без жертв. Но многие вынуждены будут ночевать вне дома.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с жителями.
Ударили, когда все спали
Жительница одного из пострадавших домов Екатерина спала, когда начался обстрел. Минувшую ночь она называет ужасной. По ее словам, задняя часть дома полностью осталась без стекла, а в ее квартире пострадал балкон.
"Проснулись в два ночи от взрыва. Большинство людей спали. Все проснулись, встали и побежали. Было очень громко", — рассказывает женщина.
Одесситка Марина с мужем тоже спали. Они проснулись от сигнала воздушной тревоги, но, почитав мониторинговые каналы, уснули дальше.
"Вдруг что-то бахнуло, очень громко было. Я мужа бужу, говорю, очень близко, а он: "да ну" и дальше заснул. Проходит где-то минута, оно как бабахнуло, треснуло и все стекло посыпалось. Мы накрылись одеялом, чтобы не попасть под обломки", — говорит Марина.
Без паники
Большинство жителей говорят, что паники не чувствовали и довольно быстро сориентировались. Марина рассказывает, что, увидев пламя и дым, они с мужем быстро побежали во двор, так как боялись, что взорвется газовая труба.
"Через несколько минут люди уже тушили огнетушителями. Сначала пламя снова загорелось, а потом его уже потушили. Это спасло от пожара", — говорит одесситка.
В квартире Марины полностью выбиты окна и пострадали входные двери. Следующую ночь супруги проведут у родственников.
Помощь пострадавшим
По словам и. о. городского головы Александра Филатова, жителям поврежденных домов окажут помощь из городского бюджета на восстановление окон и дверей.
"Наши службы обходят квартиру, закрывают пленкой окна и записывают граждан, чтобы они спускались в развернутый оперативный штаб для получения материальной помощи", — сказал чиновник.
Напомним, из-за падения обломков БпЛА в Хаджибейском районе поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек. Легкие ранения получил 30-летний мужчина.
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