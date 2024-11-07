Наслідки нічної атаки на Одесу — розповіді очевидців

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали сорок квартир у трьох будинках. На щастя, обійшлося без жертв. Але чимало людей вимушені будуть ночувати не вдома.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.

Читайте також:

Вдарили, коли всі спали

Мешканка одного з постраждалих будинків Катерина спала, коли почався обстріл. Минулу ніч вона називає жахливою. За її словами, задня частина будинку повністю лишилася без скла, а в її квартирі постраждав балкон.

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

"Прокинулися о другій ночі від вибуху. Більшість людей спали. Всі прокинулися, встали й побігли. Було дуже гучно", — розповідає жінка.

Одеситка Марина з чоловіком також спали. Вони прокинулися від сигналу повітряної тривоги, але, почитавши моніторингові канали, заснули далі.

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

"Раптом щось бахнуло, дуже гучно було. Я чоловіка бужу, кажу, дуже близько, а він: "та ну" і далі заснув. Проходе десь хвилина, воно як бабахнуло, тріснуло і все скло посипалося. Ми накрилися ковдрою, щоби не потрапити під уламки", — говорить Марина.

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Без паніки

Більшість мешканців говорять, що паніки не відчували і досить швидко зорієнтувалися. Марина розповідає, що побачивши полум'я і дим, вони з чоловіком швидко побігли надвір, адже боялися, що вибухне газова труба.

Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

"Через декілька хвилин люди вже гасили вогнегасниками. Спочатку полум'я знову загорілося, а потім його вже загасили. Це врятувало від пожежі", — каже одеситка.

У квартирі Марини повністю вибито вікна й постраждали вхідні двері. Наступну ніч подружжя проведе у родичів.

Допомога постраждалим

За словами в. о. міського голови Олександра Філатова, мешканцям пошкоджених будинків нададуть допомогу з міського бюджету на відновлення вікон та дверей.

"Наші служби обходять помешкання, закривають плівкою вікна і записують громадян, щоб вони спускались до розгорнутого оперативного штабу для отримання матеріальної допомоги", — сказав чиновник.

Нагадаємо, через падіння уламків БпЛА у Хаджибейському районі пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок. Легкі поранення отримав 30-річний чоловік.

Більше про російську атаку читайте у нашому матеріалі. Також цієї ночі росіяни атакували Київ.