Наслідки нічної атаки на Одесу — розповіді очевидців

Жахлива ніч — одесити розповіли, як пережили обстріл, відео
Під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали сорок квартир у трьох будинках. На щастя, обійшлося без жертв. Але чимало людей вимушені будуть ночувати не вдома.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.
Вдарили, коли всі спали
Мешканка одного з постраждалих будинків Катерина спала, коли почався обстріл. Минулу ніч вона називає жахливою. За її словами, задня частина будинку повністю лишилася без скла, а в її квартирі постраждав балкон.
"Прокинулися о другій ночі від вибуху. Більшість людей спали. Всі прокинулися, встали й побігли. Було дуже гучно", — розповідає жінка.
Одеситка Марина з чоловіком також спали. Вони прокинулися від сигналу повітряної тривоги, але, почитавши моніторингові канали, заснули далі.
"Раптом щось бахнуло, дуже гучно було. Я чоловіка бужу, кажу, дуже близько, а він: "та ну" і далі заснув. Проходе десь хвилина, воно як бабахнуло, тріснуло і все скло посипалося. Ми накрилися ковдрою, щоби не потрапити під уламки", — говорить Марина.
Без паніки
Більшість мешканців говорять, що паніки не відчували і досить швидко зорієнтувалися. Марина розповідає, що побачивши полум'я і дим, вони з чоловіком швидко побігли надвір, адже боялися, що вибухне газова труба.
"Через декілька хвилин люди вже гасили вогнегасниками. Спочатку полум'я знову загорілося, а потім його вже загасили. Це врятувало від пожежі", — каже одеситка.
У квартирі Марини повністю вибито вікна й постраждали вхідні двері. Наступну ніч подружжя проведе у родичів.
Допомога постраждалим
За словами в. о. міського голови Олександра Філатова, мешканцям пошкоджених будинків нададуть допомогу з міського бюджету на відновлення вікон та дверей.
"Наші служби обходять помешкання, закривають плівкою вікна і записують громадян, щоб вони спускались до розгорнутого оперативного штабу для отримання матеріальної допомоги", — сказав чиновник.
Нагадаємо, через падіння уламків БпЛА у Хаджибейському районі пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок. Легкі поранення отримав 30-річний чоловік.
Більше про російську атаку читайте у нашому матеріалі. Також цієї ночі росіяни атакували Київ.
Читайте Новини.LIVE!