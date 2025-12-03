Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Жестокое убийство в Вене — в Одессе задержали подозреваемых

Жестокое убийство в Вене — в Одессе задержали подозреваемых

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:35
В Одессе арестовали подозреваемых в убийстве украинца в Вене
Киевский районный суд Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе суд взял под стражу двух мужчин, которых Австрия подозревает в убийстве 21-летнего украинца. Их разыскивали после того, как в Вене в сгоревшем авто нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Временный арест будет действовать 40 суток — до получения официального запроса на их выдачу.

Об этом сообщил Киевский райсуд Одессы.

Реклама
Читайте также:

Детали преступления

В ночь на 26 ноября в Вене спасатели обнаружили сгоревшую легковушку, внутри которой было тело молодого человека. Австрийские СМИ сообщают, что погибший может быть сыном харьковского чиновника Сергея Кузьмина. Официального подтверждения личности еще нет — продолжаются юридические процедуры и опознание тела.

По данным следствия Австрии, двое мужчин силой затащили 21-летнего украинца в автомобиль и продержали там примерно четыре часа. За это время они заставили его перечислить крупную сумму с криптокошелька на другой счет. После этого злоумышленники облили потерпевшего бензином и подожгли вместе с авто. Пострадавший погиб на месте.

В убийстве подозревают двух граждан Украины — их задержали еще 29 ноября на территории Украины. Киевский райсуд Одессы избрал для двух задержанных меру пресечения в виде временного ареста сроком на 40 суток. Это решение приняли после рассмотрения ходатайства правоохранителей. Подозреваемые должны оставаться под стражей до поступления от австрийских органов официального запроса об их экстрадиции.

Кто убил

В Украине задержанных связывают с возможным корыстным мотивом преступления. Один из фигурантов, по данным медиа, ранее работал на Одесской таможне и имеет звание подполковника. Следствие считает его организатором нападения. Другой задержанный — 19-летний студент, который учился в Вене вместе с жертвой и мог быть наводчиком. Параллельно в базе МВД появилась информация об исчезновении в Вене 21-летнего харьковчанина Даниила Кузьмина, которого разыскивают с 25 ноября. Эти данные совпадают со временем и обстоятельствами обнаружения погибшего.

Дело расследуют правоохранительные органы двух стран. Австралийская сторона готовит документы для экстрадиции, а украинские следователи продолжают проверять все обстоятельства резонансного преступления.

Напомним, мы сообщали, что на Киевщине осудили женщину, которая убила мужчину за пророссийские взгляды. Также мы писали, одесский суд продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве активиста Ганула.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы арест убийца
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации