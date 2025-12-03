В Одессе арестовали подозреваемых в убийстве украинца в Вене

Киевский районный суд Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе суд взял под стражу двух мужчин, которых Австрия подозревает в убийстве 21-летнего украинца. Их разыскивали после того, как в Вене в сгоревшем авто нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Временный арест будет действовать 40 суток — до получения официального запроса на их выдачу.

Об этом сообщил Киевский райсуд Одессы.

Реклама

Читайте также:

Детали преступления

В ночь на 26 ноября в Вене спасатели обнаружили сгоревшую легковушку, внутри которой было тело молодого человека. Австрийские СМИ сообщают, что погибший может быть сыном харьковского чиновника Сергея Кузьмина. Официального подтверждения личности еще нет — продолжаются юридические процедуры и опознание тела.

По данным следствия Австрии, двое мужчин силой затащили 21-летнего украинца в автомобиль и продержали там примерно четыре часа. За это время они заставили его перечислить крупную сумму с криптокошелька на другой счет. После этого злоумышленники облили потерпевшего бензином и подожгли вместе с авто. Пострадавший погиб на месте.

В убийстве подозревают двух граждан Украины — их задержали еще 29 ноября на территории Украины. Киевский райсуд Одессы избрал для двух задержанных меру пресечения в виде временного ареста сроком на 40 суток. Это решение приняли после рассмотрения ходатайства правоохранителей. Подозреваемые должны оставаться под стражей до поступления от австрийских органов официального запроса об их экстрадиции.

Кто убил

В Украине задержанных связывают с возможным корыстным мотивом преступления. Один из фигурантов, по данным медиа, ранее работал на Одесской таможне и имеет звание подполковника. Следствие считает его организатором нападения. Другой задержанный — 19-летний студент, который учился в Вене вместе с жертвой и мог быть наводчиком. Параллельно в базе МВД появилась информация об исчезновении в Вене 21-летнего харьковчанина Даниила Кузьмина, которого разыскивают с 25 ноября. Эти данные совпадают со временем и обстоятельствами обнаружения погибшего.

Дело расследуют правоохранительные органы двух стран. Австралийская сторона готовит документы для экстрадиции, а украинские следователи продолжают проверять все обстоятельства резонансного преступления.

Напомним, мы сообщали, что на Киевщине осудили женщину, которая убила мужчину за пророссийские взгляды. Также мы писали, одесский суд продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве активиста Ганула.