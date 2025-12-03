В Одесі арештували підозрюваних у вбивстві українця у Відні

Київський районний суд Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі суд узяв під варту двох чоловіків, яких Австрія підозрює у вбивстві 21-річного українця. Їх розшукували після того, як у Відні в згорілому авто знайшли тіло молодого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Тимчасовий арешт діятиме 40 діб — до отримання офіційного запиту на їхню видачу.

Про це повідомив Київський райсуд Одеси.

Реклама

Читайте також:

Деталі злочину

У ніч на 26 листопада у Відні рятувальники виявили згорілий легковик, всередині якого було тіло молодого чоловіка. Австрійські ЗМІ повідомляють, що загиблий може бути сином харківського посадовця Сергія Кузьміна. Офіційного підтвердження особи ще немає — тривають юридичні процедури та впізнання тіла.

За даними слідства Австрії, двоє чоловіків силоміць затягнули 21-річного українця до автомобіля та протримали там приблизно чотири години. За цей час вони примусили його перерахувати велику суму з криптогаманця на інший рахунок. Після цього зловмисники облили потерпілого бензином і підпалили разом із авто. Постраждалий загинув на місці.

У вбивстві підозрюють двох громадян України — їх затримали ще 29 листопада на території України. Київський райсуд Одеси обрав для двох затриманих запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб. Це рішення ухвалили після розгляду клопотання правоохоронців. Підозрювані мають залишатися під вартою до надходження від австрійських органів офіційного запиту про їхню екстрадицію.

Хто вбив

В Україні затриманих пов’язують із можливим корисливим мотивом злочину. Один з фігурантів, за даними медіа, раніше працював на Одеській митниці та має звання підполковника. Слідство вважає його організатором нападу. Інший затриманий — 19-річний студент, який навчався у Відні разом із жертвою та міг бути наводчиком. Паралельно в базі МВС з’явилася інформація про зникнення у Відні 21-річного харків’янина Данила Кузьміна, якого розшукують із 25 листопада. Ці дані збігаються з часом і обставинами виявлення загиблого.

Справу розслідують правоохоронні органи двох країн. Австралійська сторона готує документи для екстрадиції, а українські слідчі продовжують перевіряти всі обставини резонансного злочину.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Київщині засудили жінку, яка вбила чоловіка за проросійські погляди. Також ми писали, одеський суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивсті активіста Ганула.