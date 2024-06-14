Хотел устранить конкурента за 3 000 долларов: будут судить жителя Измаила

Жителя Измаила разоблачили за попытку подкупа СБУ. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали местного жителя за попытку подкупа сотрудников контрразведки СБУ. Мужчина предложил сотрудникам спецслужб 3 000 долларов, чтобы те выдворили из Украины его конкурента в романтических отношениях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

51-летний житель Измаила попал в "любовный треугольник" со своей любимой и 29-летним гражданином одной из африканских стран. Фигурант был настроен очень серьезно — поэтому предложил взятку оперуполномоченному и начальнику одного из отделов подразделения контрразведки СБУ в Одесской области.

Еще один участник любовного треугольника. Фото: Нацполиция

Мужчина хотел, чтобы сотрудники СБУ провели проверку законности пребывания иностранца в Украине и депортировали его. Он требовал фотоподтверждения, что гражданин Африки депортирован. Также герой-любовник просил предоставить копии документов, подтверждающих запрет на въезд иностранца в Украину в течение трех лет.

Часть денег, которую фигурант предлагал СБУ. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он воспользовался.

Попытки подкупа в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержали водителя в состоянии опьянения, поздно вечером выехавшего за пределы проезжей части. Чтобы откупиться, он предлагал полицейскому взятку в 10 тыс. грн, однако избежать ответственности ему не удалось.



Также в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.