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Житель Одещини дав хабар СБУ, аби ті зруйнували любовний трикутник

14 червня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів усунути конкурента за 3 000 доларів: судитимуть жителя Ізмаїлу
Жителя Ізмаїлу викрили за спробу підкупу СБУ. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині затримали місцевого жителя за спробу підкупу співробітників контррозвідки СБУ. Чоловік запропонував спецслужбовцям 3 000 доларів, аби ті видворили з України його конкурента у романтичних стосунках.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі справи

51-річний житель Ізмаїлу  потрапив у "любовний трикутник" зі своєю коханою та 29-річним громадянином однієї з африканських країн. Фігурант був налаштований дуже серйозно — тому запропонував хабар оперуповноваженому та начальнику одного з відділів підрозділу контррозвідки СБУ в Одеській області. 

Учасник любовного трикутнику хотів усунути конкурента
Ще один учасник любовного трикутнику. Фото: Нацполіція

Чоловік хотів, щоб співробітники СБУ провели перевірку законності перебування іноземця в Україні та депортували його. Він вимагав фотодокази, що громадянин Африки депортований. Також герой-коханець просив надати копії документів, що підтверджують заборону на в’їзд іноземця в Україну протягом трьох років.

Житель Одещини пропонував 3000 доларів СБУ
Частина грошей, які фігурант пропонував СБУ. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі. За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, якою він скористався.

Спроби підкупу на Одещині

Ми писали, що в Одеській області затримали водія у стані сп'яніння, який пізно ввечері виїхав за межі проїжджої частини. Щоб відкупитися, він пропонував поліцейському хабар у 10 тис. грн, однак уникнути відповідальності йому не вдалось. 

Також на Одещині чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.

Нацполіція
хабар
іноземець
злочин
Одеса
депортація
СБУ
Одеська область
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