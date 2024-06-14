Хотів усунути конкурента за 3 000 доларів: судитимуть жителя Ізмаїлу

Житель Одещини дав хабар СБУ, аби ті зруйнували любовний трикутник
На Одещині затримали місцевого жителя за спробу підкупу співробітників контррозвідки СБУ. Чоловік запропонував спецслужбовцям 3 000 доларів, аби ті видворили з України його конкурента у романтичних стосунках.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі справи
51-річний житель Ізмаїлу потрапив у "любовний трикутник" зі своєю коханою та 29-річним громадянином однієї з африканських країн. Фігурант був налаштований дуже серйозно — тому запропонував хабар оперуповноваженому та начальнику одного з відділів підрозділу контррозвідки СБУ в Одеській області.
Чоловік хотів, щоб співробітники СБУ провели перевірку законності перебування іноземця в Україні та депортували його. Він вимагав фотодокази, що громадянин Африки депортований. Також герой-коханець просив надати копії документів, що підтверджують заборону на в’їзд іноземця в Україну протягом трьох років.
Що загрожує
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України — у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі. За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, якою він скористався.
Спроби підкупу на Одещині
Ми писали, що в Одеській області затримали водія у стані сп'яніння, який пізно ввечері виїхав за межі проїжджої частини. Щоб відкупитися, він пропонував поліцейському хабар у 10 тис. грн, однак уникнути відповідальності йому не вдалось.
Також на Одещині чоловіка затримали за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував інспектору ДПСУ хабар, аби мати змогу виїхати до Молдови та пропонував подальшу співпрацю.
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