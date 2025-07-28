Штраф за уклонение от воинского учета в Одесской области

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

Житель Одесской области дважды отказался получать повестки, не явился на медкомиссию и проигнорировал вызов в территориальный центр. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Мужчина проигнорировал повестки

Речь идет об уроженце села Ананьев, который не явился по вызовам в местный ТЦК, несмотря на официальные предупреждения. Мужчина состоял на воинском учете еще с 1990 года. В июне 2025-го его дважды вызывали в территориальный центр — сначала 12 июня, потом 18 июня. Оба раза он отказывался подписывать повестки и не явился на медкомиссию, несмотря на устные и письменные предупреждения об ответственности.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину, согласился с обстоятельствами дела и просил рассмотреть его в упрощенном порядке.

Какое наказание за уклонение от армии

Мужчину признали виновным по статье "уклонение от воинского учета после предупреждения". Ему назначили штраф в размере 6800 гривен. Если осужденный не оплатит его в течение месяца, суд может изменить наказание — например, на общественные или исправительные работы.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП. Кроме этого, в Черновцах мужчина по указаниям врага осуществлял поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях и автомобилей военных.