Штраф за ухилення від військового обліку в Одеській області

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Житель Одеської області двічі відмовився отримувати повістки, не з’явився на медкомісію та проігнорував виклик до територіального центру. Суд визнав його винним і призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Чоловік проігнорував повістки

Йдеться про уродженця села Ананьїв, який не з’явився за викликами до місцевого ТЦК, попри офіційні попередження. Чоловік перебував на військовому обліку ще з 1990 року. У червні 2025-го його двічі викликали до територіального центру — спочатку 12 червня, потім 18 червня. Обидва рази він відмовлявся підписувати повістки та не з’явився на медкомісію, попри усні та письмові попередження про відповідальність.

Під час слідства обвинувачений визнав свою вину, погодився з обставинами справи та просив розглянути її в спрощеному порядку.

Яке покарання за ухилення від армії

Чоловіка визнали винним статтею "ухилення від військового обліку після попередження". Йому призначили штраф у розмірі 6800 гривень. Якщо засуджений не сплатить його протягом місяця, суд може змінити покарання — наприклад, на громадські чи виправні роботи.

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який поширював інформацію про працівників ТЦК та СП. Окрім цього, у Чернівцях чоловік за вказівками ворога здійснював підпали релейних шаф на залізничних коліях та автомобілів військових.