Отключение воды в Одессе на 25 июня: адреса

Жители Одессы до вечера остались без воды — адреса отключений
Сегодня, 25 июня, жители Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 20:15. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Раздельная — все дома;
- Луцкая — все дома;
- Песчаная — все дома;
- Центральная — все дома;
- Победы — все дома;
- Вишневая — все дома;
- Красносельская — все дома;
- Симферопольская — все дома;
- Грушева — все дома;
- пер. Вишневый — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что в Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют с 16:00 до 24:00. Со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.
Также мы писали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.
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