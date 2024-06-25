Отключение воды в Одессе на 25 июня: адреса

В Одессе многим жителям города отключили водоснабжение сегодня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 25 июня, жители Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 20:15. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Раздельная — все дома;

Луцкая — все дома;

Песчаная — все дома;

Центральная — все дома;

Победы — все дома;

Вишневая — все дома;

Красносельская — все дома;

Симферопольская — все дома;

Грушева — все дома;

пер. Вишневый — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют с 16:00 до 24:00. Со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.

Также мы писали, что регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.