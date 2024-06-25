Відключення води в Одесі на 25 червня: адреси

В Одесі багатьом містянам відключили водопостачання сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 25 червня, жителі Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повністю повернути увечері — о 20:15. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Роздільна — усі будинки;

Луцька — усі будинки;

Піщана — усі будинки;

Центральна — усі будинки;

Перемоги — усі будинки;

Вишнева — усі будинки;

Красносільська— усі будинки;

Сімферопольска — усі будинки;

Грушева — усі будинки;

пров. Вишневий — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють з 16:00 до 24:00. Зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.

Також ми писали, що регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів низки водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.