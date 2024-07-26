Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы будут без света до вечера — адреса arrow

Одесситы будут без света до вечера — адреса

26 июля 2024 09:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Обеспечение света в Одессе сегодня, 26 июля: адреса
В Одессе действуют аварийные отключения света сегодня, 26 июля. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 26 июля, большая часть одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

Читайте также:

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

  • пер. Загородний, 9;
  • пер. Кошевого, 5/В;
  • Василия Симоненко, 1, 11а.
    Работы до 19:00
  • Дача Ковалевского, 20 — 83;
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18 — 28;
  • Николая Гумилева, 14, 1, 1а, 2, 2а, 4а;
  • Художника Федорова, 1 — 37;
  • пер. 1-й Колхозный, 2, 2а;
  • пер. Маячный, 1/корп.1.
    Работы до 20:00

Северный РЭС:

  • Проценка, 50/корп.1, 2, 3.
    Работы до 18:00

Центральный РЭС:

  • Кузнечная, 19 — 55;
  • Тираспольская, 1— 6, 12;
  • Льва Толстого, 17, 19;
  • Спиридоновская, 12 — 21;
  • Нежинская, 64, 65, 66, 72;
  • Новосельского, 87 — 104;
  • Успенская, 72;
  • Преображенская, 27, 37;
  • пл. Веры Холодной, 1, 3.
    Работы до 17:00.
  • Преображенская, 35а;
  • Святослава Рихтера, 33-130;
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Кордонная 25 — 74;
  • Алексея Косяченко, 2а — 44;
  • Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5 — 9;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Туристская, 7 — -46;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастелло), 9 — 167;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Гранатная, 28 — 54;
  • Дубовая, 1 — 31;
  • Профсоюзная, 2 — 34;
  • Пшеничная, 7 — 24;
  • Радостная, 32 — 54;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;
  • пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;
  • пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4;
  • пер. Джутовой, 1-10а;
  • пер. Конструкторский, 1-11;
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 — 12;
  • пер. Радиальный, 1 — 12;
  • Центральный Аэропорт, 1 — 23.
    Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, 26 июля, в Одесской области графики отключений действуют с 05:00 до конца суток. С 05:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 – одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди отключений. Подробнее о разделе на группы можно прочитать по ссылке .

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

Одесса ремонт электроэнергия Одесская область электроснабжение Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ