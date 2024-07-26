Обеспечение света в Одессе сегодня, 26 июля: адреса

В Одессе действуют аварийные отключения света сегодня, 26 июля. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 26 июля, большая часть одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

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Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

пер. Загородний, 9;

пер. Кошевого, 5/В;

Василия Симоненко, 1, 11а.

Работы до 19:00

Дача Ковалевского, 20 — 83;

Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18 — 28;

Николая Гумилева, 14, 1, 1а, 2, 2а, 4а;

Художника Федорова, 1 — 37;

пер. 1-й Колхозный, 2, 2а;

пер. Маячный, 1/корп.1.

Работы до 20:00

Северный РЭС:

Проценка, 50/корп.1, 2, 3.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

Кузнечная, 19 — 55;

Тираспольская, 1— 6, 12;

Льва Толстого, 17, 19;

Спиридоновская, 12 — 21;

Нежинская, 64, 65, 66, 72;

Новосельского, 87 — 104;

Успенская, 72;

Преображенская, 27, 37;

пл. Веры Холодной, 1, 3.

Работы до 17:00.

Преображенская, 35а;

Святослава Рихтера, 33-130;

Цветочная, 1 — 21;

Кордонная 25 — 74;

Алексея Косяченко, 2а — 44;

Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;

пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Ковровый, 5 — 9;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

Апрельская, 20-33/1;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7 — -46;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатная, 28 — 54;

Дубовая, 1 — 31;

Профсоюзная, 2 — 34;

Пшеничная, 7 — 24;

Радостная, 32 — 54;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;

пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4;

пер. Джутовой, 1-10а;

пер. Конструкторский, 1-11;

Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 — 12;

пер. Радиальный, 1 — 12;

Центральный Аэропорт, 1 — 23.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, 26 июля, в Одесской области графики отключений действуют с 05:00 до конца суток. С 05:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 – одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди отключений. Подробнее о разделе на группы можно прочитать по ссылке .



Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.