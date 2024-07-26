Бідключення світла в Одесі сьогодні, 26 липня: адреси

В Одесі діють аварійні відключення світла сьогодні, 26 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 26 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

пров. Загородній, 9;

пров. Кошового, 5/В;

Василя Симоненка, 1, 11а.

Роботи до 19:00

Дача Ковалевського, 20 — 83;

Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;

Миколи Гумільова, 14, 1, 1а, 2, 2а, 4а;

Художника Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;

пров. Маячний, 1/корп.1.

Роботи до 20:00

Північний РЕМ:

Проценка, 50/корп.1, 2, 3.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

Ковальська, 19 — 55;

Тираспольська, 1 — 6, 12;

Льва Толстого, 17, 19;

Спірідонивська, 12 — 21;

Ніжинська, 64, 65, 66, 72;

Новосільського, 87 — 104;

Успенська, 72;

Преображенська, 27, 37;

пл. Віри Холодної, 1, 3.

Роботи до 17:00.

Преображенська, 35а;

Святослава Ріхтера, 33 — 130;

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Олексія Косяченко, 2а — 44;

Тетяни Тесс, 3 — 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1—126;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20—33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7а — 46;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова, 2 — 34;

Пшенична, 7 — 24;

Радісна, 32 — 54;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;

пров. Джутовий, 1 — 10а;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 23.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, на Одещині графіки відключень діють з 05:00 до кінця доби. З 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00 — одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.



Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.