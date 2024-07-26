Бідключення світла в Одесі сьогодні, 26 липня: адреси

Одесити будуть без світла до вечора — адреси
Сьогодні, 26 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- пров. Загородній, 9;
- пров. Кошового, 5/В;
- Василя Симоненка, 1, 11а.
Роботи до 19:00
- Дача Ковалевського, 20 — 83;
- Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;
- Миколи Гумільова, 14, 1, 1а, 2, 2а, 4а;
- Художника Федорова, 1 — 37;
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;
- пров. Маячний, 1/корп.1.
Роботи до 20:00
Північний РЕМ:
- Проценка, 50/корп.1, 2, 3.
Роботи до 18:00
Центральний РЕМ:
- Ковальська, 19 — 55;
- Тираспольська, 1 — 6, 12;
- Льва Толстого, 17, 19;
- Спірідонивська, 12 — 21;
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72;
- Новосільського, 87 — 104;
- Успенська, 72;
- Преображенська, 27, 37;
- пл. Віри Холодної, 1, 3.
Роботи до 17:00.
- Преображенська, 35а;
- Святослава Ріхтера, 33 — 130;
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Олексія Косяченко, 2а — 44;
- Тетяни Тесс, 3 — 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1—126;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20—33/1;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7а — 46;
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова, 2 — 34;
- Пшенична, 7 — 24;
- Радісна, 32 — 54;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;
- пров. Джутовий, 1 — 10а;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 12;
- Центральний Аеропорт, 1 — 23.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, на Одещині графіки відключень діють з 05:00 до кінця доби. З 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00 — одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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