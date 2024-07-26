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Одесити будуть без світла до вечора — адреси

26 липня 2024 09:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Бідключення світла в Одесі сьогодні, 26 липня: адреси
В Одесі діють аварійні відключення світла сьогодні, 26 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 26 липня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

  • пров. Загородній, 9;  
  • пров. Кошового, 5/В;  
  • Василя Симоненка, 1, 11а.  
    Роботи до 19:00
  • Дача Ковалевського, 20 — 83;  
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;  
  • Миколи Гумільова, 14, 1, 1а, 2, 2а, 4а;  
  • Художника Федорова, 1 — 37;  
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;  
  • пров. Маячний, 1/корп.1.  
    Роботи до 20:00

Північний РЕМ:

  • Проценка, 50/корп.1, 2, 3.  
    Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

  • Ковальська, 19 — 55;  
  • Тираспольська, 1 — 6, 12;  
  • Льва Толстого, 17, 19;  
  • Спірідонивська, 12 — 21;  
  • Ніжинська, 64, 65, 66, 72;  
  • Новосільського, 87 — 104;  
  • Успенська, 72;  
  • Преображенська, 27, 37;  
  • пл. Віри Холодної, 1, 3.  
    Роботи до 17:00.
  • Преображенська, 35а;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 130;  
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Олексія Косяченко, 2а — 44;  
  • Тетяни Тесс, 3 — 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;  
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;  
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;  
  • Платанова, 1—126;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20—33/1;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7а — 46;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 167;  
  • Клименко, 25, 33в;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Профспілкова, 2 — 34;  
  • Пшенична, 7 — 24;  
  • Радісна, 32 — 54;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;  
  • пров. Джутовий, 1 — 10а;  
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;  
  • пров. Радіальний, 1 — 12;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 23.  
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, на Одещині графіки відключень діють з 05:00 до кінця доби. З 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00 — одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

Одеса ремонт електроенергія Одеська область електропостачання Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

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