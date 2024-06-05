Отключение воды в Одессе сегодня: 5 июня

В Одессе многим жителям города отключат воду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 июня, в части домов Пересыпского района Одессы не будет воды до 19:00 из-за ремонтных работ. Но из-за того, что в течение дня вполне вероятны аварийные ситуации, время выполнения работ и перечень адресов могут меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

Атамана Головатого — все дома.

Академика Уильямса — все дома;

Ильфа и Петрова — все дома;

Архитекторская — все дома;

Академика Королева — все дома.

Жолио-Кюри, 20, 22;

Академика Заболотного, 19, 21, 23, 25.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Добавим, что сегодня, 5 июня, в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на сетях. Поэтому у некоторых одесситов электроэнергии не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.