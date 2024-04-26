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Жители целого микрорайона Одессы остались без воды сегодня

26 апреля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жители целого микрорайона Одессы остались без воды сегодня
Одесситам сегодня, 26 апреля, отключат водоснабжение Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 26 апреля, водоснабжение одесситам будет временно приостановлено в связи с ремонтными работами на водопроводном объекте. Планируется возобновление подачи воды до 16:00, но время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, сегодня, 26 апреля, сотни одесситов остались без света до вечера. из-за ремонта на электросетях. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в здании горожан к 19:00. Полный список адресов можно просмотреть в материале.

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
Новости Одессы
отсутствие воды

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