Житель Измаила задержан за изнасилование и разбойное нападение

Мужчина напал на женщину. Фото: google

Правоохранители раскрыли дело об изнасиловании и разбойном нападении, за которым стоит 28-летний житель Измаила. Фигуранта правоохранители разыскали и задержали, изъяв у него имущество потерпевшей.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Все началось в марте, когда потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о произошедших с ней событиях. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина, которого она встретила на улице, коварно заманил ее в свое жилище, где изнасиловал и лишил ее личных вещей и денег.

Следователи полиции провели комплекс мероприятий и оперативных действий и уже на следующий день установили личность злоумышленника. Оказалось, что это местный 28-летний мужчина, ранее уже судимый за разбой, грабежи и подделку документов. В прошлом году он вышел на свободу после пятилетнего срока в учреждении исполнения наказаний.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого, а также изъяли из него похищенное имущество потерпевшей. Сейчас обвиняемый содержится под стражей, пока продолжается следствие.

Какое наказание ждет мужчину

На основании собранных доказательств полицейские предъявили обвинение мужчине в соответствии со статьями 152 и 187 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи касаются изнасилования и разбойного нападения с использованием насилия, опасного для здоровья пострадавшего. За совершенное правонарушителю грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.