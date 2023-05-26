Жителя Ізмаїла затримано за зґвалтування та розбійний напад

Чоловік напав на жінку. Фото: google

Правоохоронці розкрили справу про зґвалтування та розбійний напад, за яким стоїть 28-річний мешканець Ізмаїла. Фігуранта правоохоронці розшукали й затримали, вилучивши у нього майно потерпілої.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Все розпочалося в березні, коли потерпіла звернулася до поліції зі заявою про події, що сталися з нею. Жінка повідомила, що невідомий чоловік, якого вона зустріла на вулиці, підступно заманив її до свого помешкання, де зґвалтував та позбавив її особистих речей і грошей.

Слідчі поліції провели комплекс заходів та оперативних дій і вже наступного дня встановили особу зловмисника. Виявилося, що це місцевий 28-річний чоловік, який раніше вже був судимий за розбій, грабежі та підробку документів. Минулого року він вийшов на свободу після проведення п'ятирічного терміну в установі виконання покарань.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали підозрюваного, а також вилучили з нього викрадене майно потерпілої. Зараз обвинувачений тримається під вартою, доки триває слідство.

Яке покарання чекає на чоловіка

На підставі зібраних доказів поліцейські висунули обвинувачення чоловікові згідно зі статтями 152 та 187 Кримінального кодексу України. Ці статті стосуються зґвалтування та розбійного нападу з використанням насильства, небезпечного для здоров'я постраждалої особи. За вчинене правопорушнику загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.