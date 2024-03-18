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Жителям одного из микрорайонов Одессы отключили воду до вечера среды — подробности

18 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жителям одного из микрорайонов Одессы отключили воду до вечера среды — подробности
Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С сегодняшнего дня, 18 марта, в целом микрорайоне Одессы не будет воды до среды, а еще части одесситам отключили воду до сегодняшнего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, но некоторым 20 марта.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Рождественская — все дома.
    Воды не будет до 21:00 20.03.2024
  • 40-летие обороны Одессы, 8;
  • Десантный бульвар, 1, 3 и 2 —18;
  • Крымская, 56 — 70;
  • Академика Заболотного 35 — 55;
  • Семена Палия, 80 — 96.
    Воды не будет сегодня до 20:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что некоторые украинские граждане могут не платить за жилищно-коммунальные услуги во время войны. Такое право предусмотрено исключительно при особых обстоятельствах.

В 2024 году государство продолжает возмещать стоимость жилищно-коммунальных услуг части граждан. Речь идет о владельцах жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, и получают компенсации в рамках проекта "Прихисток".

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
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вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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