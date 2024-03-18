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Жителям одного з мікрорайонів Одеси відключили воду до вечора середи — подробиці

18 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Жителям одного з мікрорайонів Одеси відключили воду до вечора середи — подробиці
Чоловік перевіряє воду в крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від сьогодні, 18 березня, у цілому мікрорайоні Одеси не буде води до середи, а ще частині одеситів відключили воду до сьогоднішнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, але декому — аж 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Різдвяна — усі будинки. 
    Води не буде до 21:00 20.03.2024
     
  • 40-річчя оборони Одеси, 8;
  • Десантний бульвар, 1, 3 та 2-18;
  • Кримська, 56 — 70;  
  • Академіка Заболотного 35 — 55;
  • Семена Палія, 80 — 96.
    Води не буде сьогодні до 20:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. 

Також ми писали, що деякі українські громадяни можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги під час війни. Таке право передбачене виключно за особливих обставин.

Додамо, що у 2024 році держава продовжує відшкодовувати вартість житлово-комунальних послуг частині громадян. Йдеться про власників житла, які безплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, та отримують компенсації в рамках проєкту "Прихисток".

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Одеса
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Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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