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Жилищные субсидии: смогут ли одесситы получить их в случае смерти хозяина

23 апреля 2023 12:46
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Жилищные субсидии: смогут ли одесситы получить в случае смерти получателя
Одесситы на одной из центральных улиц города. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В случае смерти хозяина невыплаченной субсидии ее могут получить родственники умершего. Для этого нужно написать соответствующее обращение.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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"В случае смерти человека, которому льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начислены в денежной наличной форме, члены семьи умершего, на которых распространялись льготы, могут получить не выплаченные средства", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо оформить письменное обращение родственников умершего и предоставить его не позднее окончания текущего календарного года.

Отметим, в Пенсионном фонде назвали условия, когда придется вернуть государству излишне выплаченную субсидию. Законодательством предусмотрено только два таких случая.

Напомним, вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.

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