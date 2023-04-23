Жилищные субсидии: смогут ли одесситы получить в случае смерти получателя

Жилищные субсидии: смогут ли одесситы получить их в случае смерти хозяина
В случае смерти хозяина невыплаченной субсидии ее могут получить родственники умершего. Для этого нужно написать соответствующее обращение.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
"В случае смерти человека, которому льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начислены в денежной наличной форме, члены семьи умершего, на которых распространялись льготы, могут получить не выплаченные средства", — говорится в сообщении.
Для этого необходимо оформить письменное обращение родственников умершего и предоставить его не позднее окончания текущего календарного года.
Отметим, в Пенсионном фонде назвали условия, когда придется вернуть государству излишне выплаченную субсидию. Законодательством предусмотрено только два таких случая.
Напомним, вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.