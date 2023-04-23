Жилищные субсидии: смогут ли одесситы получить в случае смерти получателя

Одесситы на одной из центральных улиц города. Фото: Новини.LIVE

В случае смерти хозяина невыплаченной субсидии ее могут получить родственники умершего. Для этого нужно написать соответствующее обращение.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

"В случае смерти человека, которому льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начислены в денежной наличной форме, члены семьи умершего, на которых распространялись льготы, могут получить не выплаченные средства", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо оформить письменное обращение родственников умершего и предоставить его не позднее окончания текущего календарного года.

Отметим, в Пенсионном фонде назвали условия, когда придется вернуть государству излишне выплаченную субсидию. Законодательством предусмотрено только два таких случая.

Напомним, вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.