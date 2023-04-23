Житлові субсидії: чи зможуть одесити її отримати у разі смерті одержувача

Одесити на одній із центральних вулиць міста. Фото: Новини.LIVE

У разі смерті одержувача невиплаченої субсидії її можуть отримати родичі померлого. Для цього необхідно написати відповідне звернення.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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"У разі смерті пільговика, якому пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховано у грошовій готівковій формі, члени сімʼї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати невиплачені кошти",— йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно оформити письмове звернення родичів померлого і подати його не пізніше закінчення поточного календарного року.

Зазначимо, у Пенсійному фонді назвали умови, коли доведеться повернути державі надміру виплачену субсидію. Законодавством передбачено лише два такі випадки.

Нагадаємо, вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely.