Житлові субсидії: чи зможуть одесити її отримати у разі смерті одержувача

Житлові субсидії: чи зможуть одесити їх отримати у разі смерті одержувача
У разі смерті одержувача невиплаченої субсидії її можуть отримати родичі померлого. Для цього необхідно написати відповідне звернення.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
"У разі смерті пільговика, якому пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховано у грошовій готівковій формі, члени сімʼї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати невиплачені кошти",— йдеться у повідомленні.
Для цього необхідно оформити письмове звернення родичів померлого і подати його не пізніше закінчення поточного календарного року.
Зазначимо, у Пенсійному фонді назвали умови, коли доведеться повернути державі надміру виплачену субсидію. Законодавством передбачено лише два такі випадки.
Нагадаємо, вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely.