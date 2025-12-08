Блэкаут в Одессе 2025 г. — как люди справляются с отключениями света

Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям
С приходом холодов и Российских ударов по Украинской энергетике плановые и аварийные отключения света снова стали частью повседневности для одесситов. Вместе с ними вернулись бытовые трудности, нарушенные графики и постоянная неопределенность, в которой живет вся страна. Несмотря на то, что многие уже научились адаптироваться к темноте в квартирах и холодным кухням, этот опыт оставляет отпечаток на каждой сфере жизни.
Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы спросить как именно отключение света влияет на жизнь горожан.
Работа удаленно
Особенно ощутимо это для тех, кто работает дома, учит детей, ухаживает за семьей или просто пытается поддерживать элементарный быт. Люди признаются: тяжелее всего не даже само отсутствие электричества, а невозможность планировать свой день.
"Негативно. Потому что нет возможности нормально планировать свою повседневную жизнь. Даже такие простые вещи, как стирка, приготовление пищи или уход за маленькими детьми, требуют времени и предсказуемости. А сейчас этого нет. Поэтому все это существенно усложняет наш быт", — говорит Анна.
Дискомфорт создают не только бытовые ограничения, но и невозможность работать. Особенно это больно бьет по людям творческих профессий и педагогам, которые зависят от света в своей ежедневной работе. Учителя, репетиторы и мастера признаются, что часто вынуждены переносить занятия, проводить их в темноте или вообще отменять.
"Влияют отключения на работу в целом. Я не могу проводить уроки, а иногда, когда выключают свет, даже тепла нет. Но как-то переживем. Так надо — значит, так и будет", — говорит Надежда.
Дискомфорт в быту
Сложности в быту — самая распространенная жалоба среди одесситов. Люди признаются, что когда графики не работают, они даже не знают, смогут ли нормально собраться, приготовить еду или постирать вещи. Особенно тяжело тем, кто проживает в домах, где все "завязано" на электричестве. Проблемы возникают как в моменты аварийных отключений, так и тогда, когда света нет по двое суток подряд.
"Очень влияет, на самом деле. Дискомфорт появляется в разных бытовых моментах: когда идешь на работу, не можешь нормально собраться, не можешь постирать вещи — все становится сложнее. Бытовые мелочи начинают реально напрягать. И даже когда были глобальные отключения на двое суток, тепла вообще не было. А когда работают по графикам — все хорошо, тепло есть", — говорит Илона.
Похожая ситуация и у Ирины. Она работает вне дома и часто возвращается вечером, когда нет возможности ни приготовить ужин, ни нормально отдохнуть. Говорит, что тепло в квартире есть, но это не снимает других трудностей.
"Когда возвращаюсь домой, не всегда получается приготовить ужин или даже элементарно поесть. Это самый большой дискомфорт, который ощущается", — говорит Ирина.
Привыкли к отключениям
Есть и те, кто уже привык к новой реальности. Некоторые проводят большую часть дня вне дома и признается, что отключения света влияют, но не настолько критично. Особенно, если дома есть автономные системы отопления или возможность готовить без электричества. Однако даже в таких случаях полной независимости избежать сложно.
"Если честно, я уже привыкла. Меня почти весь день нет дома. Но, конечно, это влияет: невозможно спокойно что-то сделать или на что-то рассчитывать, особенно когда свет выключают без графика", — говорит Светлана.
Несмотря на то, что одесситы уже научились адаптироваться к отключениям света, они продолжают влиять на каждую сферу жизни — от работы и учебы до быта и психологического состояния. Люди признаются, что самое трудное — это непредсказуемость и невозможность планировать даже элементарные вещи. В то же время одесситы демонстрируют выдержку, находят способы адаптации и сохраняют общую надежду: что свет - и в домах, и в жизни страны — будет появляться чаще, чем исчезать.
Ранее мы писали, что стало известно в Украине свет будут выключать как минимум до весны. А также о том кого сейчас могут оштрафовать за генераторы.
Читайте Новини.LIVE!