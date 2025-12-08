Блекаут в Одесі 2025 р— як люди справляються з відключеннями світла

Люди на вулиці Одеси у темряві. Фото: Новини.LIVE

З приходом холодів та Російських ударів по Українській енергетиці планові та аварійні відключення світла знову стали частиною щоденності для одеситів. Разом із ними повернулися побутові труднощі, порушені графіки та постійна невизначеність, у якій живе вся країна. Попри те, що багато хто вже навчився адаптуватися до темряви у квартирах та холодних кухнях, цей досвід залишає відбиток на кожній сфері життя.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці міста, щоб запитати як саме відключення світла впливає на життя городян.

Робота віддалено

Особливо відчутно це для тих, хто працює вдома, навчає дітей, доглядає за родиною або просто намагається підтримувати елементарний побут. Люди зізнаються: найважче не навіть сама відсутність електрики, а неможливість планувати свій день.

"Негативно. Бо немає можливості нормально планувати своє повсякденне життя. Навіть такі прості речі, як прання, приготування їжі чи догляд за маленькими дітьми, потребують часу та передбачуваності. А зараз цього немає. Тому все це суттєво ускладнює наш побут", — каже Анна.

Одеситка Анна про дискомфорт при відключеннях електрики. Фото: Новини.LIVE

Дискомфорт створюють не лише побутові обмеження, а й неможливість працювати. Особливо це боляче б’є по людях творчих професій та педагогам, які залежать від світла у своїй щоденній роботі. Учителі, репетитори та майстри зізнаються, що часто змушені переносити заняття, проводити їх у темряві або взагалі скасовувати.

"Впливають відключення на роботу в цілому. Я не можу проводити уроки, а інколи, коли вимикають світло, навіть тепла немає. Але якось переживемо. Так треба — значить, так і буде", — каже Надія.

Місцева жителька Надія про навчання у період балекаутів. Фото: Новини.LIVE

Дискомфорт у побуті

Складнощі у побуті — найпоширеніша скарга серед одеситів. Люди зізнаються, що коли графіки не працюють, вони навіть не знають, чи зможуть нормально зібратися, приготувати їжу або випрати речі. Особливо тяжко тим, хто проживає у будинках, де все "зав’язано" на електриці. Проблеми виникають як у моменти аварійних відключень, так і тоді, коли світла немає по дві доби поспіль.

"Дуже впливає, насправді. Дискомфорт з’являється у різних побутових моментах: коли йдеш на роботу, не можеш нормально зібратися, не можеш попрати речі — усе стає складнішим. Побутові дрібниці починають реально напружувати. І навіть коли були глобальні вимкнення на дві доби, тепла взагалі не було. А коли працюють за графіками — все добре, тепло є", — каже Ілона.

Одеситка Ілона про побут під час вимкнення світла. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація і в Ірини. Вона працює поза домом і часто повертається ввечері, коли немає можливості ні приготувати вечерю, ні нормально відпочити. Каже, що тепло у квартирі є, але це не знімає інших труднощів.

"Коли повертаюся додому, не завжди виходить приготувати вечерю або навіть елементарно поїсти. Це найбільший дискомфорт що відчувається", — говорить Ірина.

Місцева жителька Ірина про приготування їжі. Фото: Новини.LIVE

Звикли до відключень

Є й ті, хто вже звик до нової реальності. Дехто проводить більшу частину дня поза домом і зізнається, що вимкнення світла впливають, але не настільки критично. Особливо, якщо вдома є автономні системи опалення або можливість готувати без електрики. Проте навіть у таких випадках повної незалежності уникнути складно.

"Якщо чесно, я вже звикла. Мене майже весь день немає вдома. Але, звісно, це впливає: неможливо спокійно щось зробити чи на щось розраховувати, особливо коли світло вимикають без графіка", — каже Світлана.

Одеситка Світлана про те що вже звикла до відключень. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що одесити вже навчилися адаптуватися до вимкнень світла, вони продовжують впливати на кожну сферу життя — від роботи й навчання до побуту та психологічного стану. Люди зізнаються, що найважче — це непередбачуваність та неможливість планувати навіть елементарні речі. Водночас одесити демонструють витримку, знаходять способи адаптації та зберігають спільну надію: що світло — і в домівках, і в житті країни — буде з’являтися частіше, ніж зникати.

