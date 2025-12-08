Відключення світла Одеса 9 грудня — що відомо

Будинок зі світлом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масштабних атак українські енергетики змушені щоденно вводити обмеження споживання по всій країні. Так, 9 грудня, в Одесі та області знову запроваджують графіки відключення світла до кількох черг одночасно, аби уникнути перевантажень мереж.

Про це повідомили на офіційному сайті НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, коли в Одесі покращиться ситуація з електропостачанням.