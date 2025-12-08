Отключение света Одесса 9 декабря - что известно

Дом со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После масштабных атак украинские энергетики вынуждены ежедневно вводить ограничения потребления по всей стране. Так, 9 декабря, в Одессе и области снова вводят графики отключения света до нескольких очередей одновременно, чтобы избежать перегрузок сетей.

Об этом сообщили на официальном сайте НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, когда в Одессе улучшится ситуация с электроснабжением.