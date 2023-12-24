Желтый уровень опасности — синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 24 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, местами дымка. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы западного ветра до 14 м/с, в связи с этим объявлен желтый уровень метеорологической опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснением.
- Без осадков.
- Ветер западный, 7-14 м/с.
- Температура ночью — +2...+3°С, днем — +1...+4°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью -1...+4°С, днем +5...+8°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура поднимется до комфортных +4…+9°С. На юге и юго-западе столбики термометров могут показывать даже +10…+13 °С.
Кроме того, народный синоптик предупредила, что в день Рождества снег пойдет на дождь.
Также Диденко сообщила, что 24 и 25 декабря ожидается ветреная погода, порывы западного ветра могут достигать скоростей 15-22 м/с.
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