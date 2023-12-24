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Желтый уровень опасности — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

24 декабря 2023 06:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Желтый уровень опасности — синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 24 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода, местами дымка. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы западного ветра до 14 м/с, в связи с этим объявлен желтый уровень метеорологической опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснением.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 7-14 м/с.
  • Температура ночью — +2...+3°С, днем — +1...+4°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью -1...+4°С, днем +5...+8°С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура поднимется до комфортных +4…+9°С. На юге и юго-западе столбики термометров могут показывать даже +10…+13 °С.

Кроме того, народный синоптик предупредила, что в день Рождества снег пойдет на дождь.

Также Диденко сообщила, что 24 и 25 декабря ожидается ветреная погода, порывы западного ветра могут достигать скоростей 15-22 м/с.

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