Жовтий рівень небезпеки — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Сьогодні, 24 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями димка. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви західного вітру до 14 м/с, у зв'язку з цим оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненням.
- Без опадів.
- Вітер західний, 7-14 м/с.
- Температура вночі — +2...+3 °С, вдень — +1...+4 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі -1...+4 °С, вдень — +5...+8 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що температура підніметься до комфортних +4…+9 °С. На півдні та південному заході стовпчики термометрів можуть показувати навіть +10…+13 °С.
Крім того, народний синоптик попередила, що у день Різдва сніг зміниться на дощ.
Також Діденко повідомила, що 24 та 25 грудня очікується вітряна погода, пориви західного вітру можуть досягати швидкостей 15-22 м/с.
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