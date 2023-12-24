Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Жовтий рівень небезпеки — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі arrow

Жовтий рівень небезпеки — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

24 грудня 2023 06:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Жовтий рівень небезпеки — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 24 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями димка. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви західного вітру до 14 м/с, у зв'язку з цим оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненням.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 7-14 м/с.
  • Температура вночі — +2...+3 °С, вдень — +1...+4 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі -1...+4 °С, вдень — +5...+8 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що температура підніметься до комфортних +4…+9 °С. На півдні та південному заході стовпчики термометрів можуть показувати навіть +10…+13 °С.

Крім того, народний синоптик попередила, що у день Різдва сніг зміниться на дощ.

Також Діденко повідомила, що 24 та 25 грудня очікується вітряна погода, пориви західного вітру можуть досягати швидкостей 15-22 м/с.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі