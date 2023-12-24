Жовтий рівень небезпеки — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями димка. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви західного вітру до 14 м/с, у зв'язку з цим оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненням.

Без опадів.

Вітер західний, 7-14 м/с.

Температура вночі — +2...+3 °С, вдень — +1...+4 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі -1...+4 °С, вдень — +5...+8 °С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що температура підніметься до комфортних +4…+9 °С. На півдні та південному заході стовпчики термометрів можуть показувати навіть +10…+13 °С.

Крім того, народний синоптик попередила, що у день Різдва сніг зміниться на дощ.

Також Діденко повідомила, що 24 та 25 грудня очікується вітряна погода, пориви західного вітру можуть досягати швидкостей 15-22 м/с.