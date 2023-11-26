Желтый уровень опасности — в Одессе к вечеру ожидается усиление осадков

Непогода в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 ноября, в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий: вьюга, гололедица и сильный снег. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Обильные осадки.

Вьюга, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 25-30 м/с.

Температура воздуха - +2...0 °С.

Атмосферное давление – 735 мм рт. ст.

Влажность – 94%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Обильные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.

Вьюга, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 25-30 м/с.

Температура ночью и днем -3...+3°С.

На автодорогах области снежные заносы, местами гололедица, видимость при осадках 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В воскресенье, 26 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия. По данным Укргидрометцентра, на востоке и юго-востоке будет ливень, а ночью мокрый снег выпадет в Харьковской и Днепропетровской областях. Такая же погода с гололедом будет весь день в Николаевской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Обильные снежные осадки ожидаются в Черкасской и Черниговской областях. В Киевской и местами Винницкой областях синоптики прогнозируют много снега и метели. На западе, в Житомирской, ночью в Винницкой области местами выпадет небольшой снег. В свою очередь, ночью на большей части юга осадков не ожидается.

Теплее всего днем будет во временно оккупированном Крыму — до +16 °С. На побережье Азовского моря, в восточных и юго-восточных регионах страны +8...+13 °С.

В то же время, самая холодная погода ожидается в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, где ночью и днем будет 0...-5 °С. В Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется -2...+3 °С.

Напомним, в Одессе из-за урагана произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Как следствие, временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города.