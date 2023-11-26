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Жовтий рівень небезпеки — в Одесі до вечора очікується посилення опадів

26 листопада 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Жовтий рівень небезпеки — в Одесі до вечора очікується посилення опадів
Негода у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 листопада, в Одесі та області очікується погіршення погодних умов: хуртовина, ожеледиця та значний сніг. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Значні опади.
  • Хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 25-30 м/с.
  • Температура повітря — 0...+2 °С.
  • Атмосферний тиск — 735 мм рт. ст.
  • Вологість — 94%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Значні опади, місцями сильні, переважно у вигляді снігу.
  • Хуртовина, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 25-30 м/с.
  • Температура вночі та вдень — -3...+3 °С.
  • На автошляхах області снігові замети, місцями ожеледиця, видимість під час опадів — 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

У неділю, 26 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови. За даними Укргідрометцентру, на сході та південному сході буде злива, а вночі мокрий сніг випаде у Харківській та Дніпропетровській областях. Така сама погода з ожеледицею буде весь день на Миколаївщині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині.

Сильні сніжні опади очікуються у Черкаській та Чернігівській областях. У Київській та місцями Вінницькій областях синоптики прогнозують багато снігу та хуртовину. На заході, у Житомирській, вночі у Вінницькій областях місцями буде трохи сипати сніг. Своєю чергою, вночі на більшій частині півдня не очікується опадів.

Найтепліше вдень буде в тимчасово окупованому Криму — до +16 °С. На узбережжі Азовського моря, у східних та південно-східних регіонах країни +8...+13 °С.

Водночас найхолодніша погода очікується у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях, де вночі та вдень буде -5...0 °С. На Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині прогнозується -2...+3 °С.

Нагадаємо, в Одесі через буревій сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Як наслідок — тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів у Київському районі міста. 

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