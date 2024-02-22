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Желтый уровень опасности — в Одессе объявили штормовое предупреждение

22 февраля 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Желтый уровень опасности — в Одессе объявили штормовое предупреждение
Шторм на Черном море. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ближайшие часы Одессу накроет густой туман. Поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение, видимость на дорогах будет до 500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Штормовое предупреждение в Одессе и области

В мэрии отмечают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

"Пешеходы, будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде!" – говорится в сообщении.

Также в мэрии отметили, что в случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщить по номеру 102.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, одним из самых страшных явлений для водителей есть туман. Лучше избегать вождения в это время, но если жизненная ситуация заставляет садиться за руль, следуйте этим десяткам советов опытных автомобилистов.

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