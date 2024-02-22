Жовтий рівень небезпеки — в Одесі оголосили штормове попередження

Шторм на Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Протягом найближчих годин Одесу накриє густий туман. Через це синоптики оголосили штормове попередження, видимість на дорогах буде до 500 метрів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Штормове попередження в Одесі та області

У мерії зазначають, що через погіршення погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області.

"Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі!" — йдеться у повідомленні.

Також у мерії наголосили, що у разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомити за номером 102.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, одним із найстрашніших явищ для водіїв є туман. Краще уникати водіння в цей час, але якщо життєва ситуація змушує сідати за кермо, дотримуйтесь цих десяти порад досвідчених автомобілістів.