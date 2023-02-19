В деле 9-летней давности об избиении журналистов и активистов под Одесской ОГА до сих пор не наказали всех виновных.

Главный обвиняемый сейчас занимает должность в одном из местных поселковых советов

19 февраля 2014 года под областной администрацией мирная акция превратилась в побоище журналистов и активистов. Прошло девять лет, но до сих пор виновные не наказаны.

Кого обвиняют и на каком этапе сегодня суды - журналисты Новости.LIVE подвели итоги.

События 9-летней давности

19 февраля под зданием Одесской областной администрации поклонники Евромайдана выставили пикет. Главные требования — прекратить силовые действия против людей, вышедших на митинг в Киеве.

Через некоторое время в ОГА к зданию подъехали неизвестные люди с битами в масках и мотоциклетных шлемах, с нашивками "Стоп Майдан. Одесса без Майдана". По скромным подсчетам людей у черных было около двухсот. Они выстроившись колонной, не отвечали на вопросы милиции и журналистов.

Потом как по команде прорывается колонна стражей порядка и начинают разбивать мотоциклы активистов, избивать пикетчиков и журналистов. Люди пытались бежать в здание администрации, но дверь была закрыта. Милиционеры наблюдали за происходящим и не вмешивались.

В ходе столкновений пострадали 12 журналистов. Также, по меньшей мере, три съемочные группы потеряли технику: ее разбили или отобрали.

Позже автобусы, которые привезли неизвестных молодых людей, были обнаружены возле Горького санатория на Фонтане. Охранники соседних объектов заявили, что толпа молодых людей въехала в санаторий за 2-3 дня до происшествия.

Уголовные дела

Было открыто 2 уголовных производства: по факту избиения граждан, среди потерпевших — сотрудники СМИ, а также по факту действий сотрудников милиции. Позже их все же объединили в одно.

В областной прокуратуре спустя год проведения расследования заявили, что к событиям 19 февраля 2014 года имел отношение один из бывших руководителей УВД области Дмитрий Фучеджи.

Он до сих пор находится в розыске, как лицо подозреваемое к причастности к событиям в Одессе 2 мая, когда в результате массовых беспорядков погибли 48 человек.

В настоящее время в суде рассматривается дело бывшего первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Александра Орлова. Его обвиняют в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля.

Решения суда до сих пор нет

В настоящее время бывший первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Орлов занимает должность секретаря Таировского поселкового совета.

Приговор ему судья планировал объявить еще 31 января 2022, но дело было возвращено к рассмотрению. Следующее заседание назначили на 4 ноября, однако, его перенесли из-за того, что судья не мог пойти в совещательную комнату. Причиной тому стало второе дело — активиста Сергея Стерненко. Но его тоже отложили, ведь не пришли свидетели. Следующее заседание планировалось на 30 ноября, но и тогда приговор не был оглашен.

13 января 2022 года на заседании прокурор потребовал признать Орлова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы. В прокуратуре уверены, вина бывшего эксвицегубернатора в суде была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписями и печатью звонков.

Адвокат Орлова, Ирина Носкина, наоборот просила судью оправдать подзащитного, восьмимиллионный залог вернуть, а также снять арест с имущества обвиняемого — двух квартир, автомобиля Mercedes и двух счетов в разных банках. Сам Орлов своей вины не признал.

Кто понес наказание

2015 жителя села Огородное Болградского района осудили за избиение людей по 171-й статье УК о препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Он получил год условно.

А в июле 2022 года Приморский районный суд Одессы утвердил соглашение одного из участников нападения на журналистов 19 февраля с прокурором о признании вины и приговорил его к пяти годам лишения свободы за избиение оператора.

Однако, как отмечалось, судья заменил, реальный срок условным — на три года.