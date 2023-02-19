У справі 9-річної давності про побиття журналістів та активістів під Одеською ОДА досі не покарали всіх винних.

Головний обвинувачений зараз обіймає посаду в одній з місцевих селищних рад

19 лютого 2014 року під обласною адміністрацією мирна акція перетворилася на побоїще журналістів та активістів. Минуло дев'ять років, але й досі винні не покарані.

Кого звинувачують і на якому етапі сьогодні суди — журналісти Новини.LIVE підбили підсумки

Події 9-річної давнини

19 лютого під будинком Одеської обласної адміністрації прихильники Євромайдану виставили пікет. Головні вимоги – припинити силові дії проти людей, які вийшли на мітинг у Києві.

Через деякий час до ОДА до будівлі під'їхали невідомі люди з бітами в масках та мотоциклетних шоломах, із нашивками "Стоп Майдан. Одеса без Майдану". За скромними підрахунками людей у чорних було близько двохсот. Вони вишикувавшись колоною не відповідали на запитання міліції та журналістів.

Потім як по команді проривається колона правоохоронців та починають розбивати мотоцикли активістів, бити пікетувальників та журналістів. Люди намагалися втекти до будівлі адміністрації, але двері були зачинені. Міліціонери спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися.

В ході зіткнень постраждали 12 журналістів. Також щонайменше три знімальні групи втратили техніку: її розбили або відібрали.

Пізніше автобуси, які привезли невідомих молодиків, були виявлені біля санаторію Горького на Фонтані. Охоронці сусідніх об'єктів заявили, що натовп молодих людей в'їхав у санаторій за 2-3 дні до події.

Кримінальні справи

Було відкрито 2 кримінальні провадження: за фактом побиття громадян, серед потерпілих — співробітники ЗМІ, а також — за фактом дій співробітників міліції. Пізніше їх все ж таки об'єднали в одне.

В обласній прокуратурі через рік проведення розслідування заявили, що до подій 19 лютого 2014 року мав відношення один із колишніх керівників УВС області Дмитро Фучеджі.

Він досі перебуває у розшуку, як особа підозрювана до причетності до подій в Одесі 2 травня, коли внаслідок масових заворушень загинули 48 людей.

Наразі у суді розглядається справа колишнього першого заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександра Орлова. Його звинувачують у причетності до силового розгону мирної акції 19 лютого.

Рішення суду досі немає

Зараз колишній перший заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Орлов обіймає посаду секретаря Таїровської селищної ради.

Вирок йому суддя планував оголосити ще 31 січня 2022 року, але справа була повернута до розгляду. Наступне засідання призначили на 4 листопада, однак, його перенесли через те, що суддя не мав змоги піти до нарадчої кімнати. Причиною цього стало друге діло — активіста Сергія Стерненка. Але його також відклали, адже не прийшли свідки. Тож наступне засідання планувалося на 30 листопада, але й тоді вирок не оголосили.

13 січня 2022 року на засіданні прокурор вимагав визнати Орлова винним та призначити йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. У прокуратурі впевнені, вина колишнього ексвіцегубернатора в суді була доведена свідченнями потерпілих та свідків, відеозаписами та видруком дзвінків.

Адвокатка Орлова, Ірина Носкіна, навпаки просила суддю виправдати підзахисного, восьмимільйонну заставу повернути, а також зняти арешт із майна обвинуваченого — двох квартир, автомобіля Mercedes та двох рахунків у різних банках. Сам Орлов своєї провини не визнав.

Хто зазнав покарання

2015-го жителя села Огородне Болградського району засудили за побиття людей за 171-ю статтею КК про перешкоджання професійній діяльності журналістів. Він отримав рік умовно.

А у липні 2022 року Приморський районний суд Одеси затвердив угоду одного з учасників нападу на журналістів 19 лютого з прокурором про визнання провини та засудив його до п'яти років позбавлення волі за побиття оператора.

Однак, як зазначалося суддя замінив, реальний термін умовним — на три роки.