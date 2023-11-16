Появились подробности скандального задержания в Одессе

Задержанный в Одессе мужчина. Фото: скриншот

В сети появилось видео, на котором мужчина, которого сотрудники ТЦК в наручниках погрузили в машину, заявил, что не имеет к военным претензии. Однако, где именно записано обращение, пока неизвестно.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На видео мужчина утверждает, что ситуация была вызвана тем, что он "в состоянии страха и инстинкта самосохранения". И планирует самостоятельно явиться в военкомат.

Начало инцидента

Также по сети распространяется видео, где задержанный должен поехать в отделение полиции для установления личности, иначе его туда повезут насильно.

На что мужчина ответил, что отказывается проходить ВЛК и служить в армии. Также он отметил, что в действиях силовиков видят нарушения.

Что известно о скандале

Напомним, на этой неделе в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки и уже допросило свидетелей событий.