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Появились подробности скандального задержания в Одессе

16 ноября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Появились подробности скандального задержания в Одессе
Задержанный в Одессе мужчина. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появилось видео, на котором мужчина, которого сотрудники ТЦК в наручниках погрузили в машину, заявил, что не имеет к военным претензии. Однако, где именно записано обращение, пока неизвестно.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На видео мужчина утверждает, что ситуация была вызвана тем, что он "в состоянии страха и инстинкта самосохранения". И планирует самостоятельно явиться в военкомат.

Начало инцидента

Также по сети распространяется видео, где задержанный должен поехать в отделение полиции для установления личности, иначе его туда повезут насильно.

На что мужчина ответил, что отказывается проходить ВЛК и служить в армии. Также он отметил, что в действиях силовиков видят нарушения.

Что известно о скандале

Напомним, на этой неделе в сети распространялись видео, на которых якобы работники ТЦК применили силу к молодому человеку, отказавшемуся получить повестку. Случай произошел в одном из спальных микрорайонов Одессы.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки и уже допросило свидетелей событий.

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